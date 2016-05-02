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Бундеслига. «Вердер» забил шесть голов «Штутгарту»

2 мая 2016, 23:09

В матче 32-го тура Бундеслиги «Вердер» со счетом 6:2 обыграл «Штутгарт». В составе бременцев дважды отличился Фин Бартелс, по голу забили Левин Озтунали, Клаудио Писарро и Антони Уджа, еще один мяч отправил в свои ворота игрок «Штутгарта» Федерико Барба. «Вердеру» забивали Даниэль Дидави и тот же Барба.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 32-й тур

Вердер – Штутгарт – 6:2 (3:1)

Голы: 1:0 – Бартелс, 10; 1:1 – Дидави, 26; 2:1 – Барба (в свои ворота), 33; 3:1 – Озтунали, 42; 3:2 – Барба, 53; 4:2 – Писарро, 64; 5:2 – Бартелс, 80; 6:2 – Уджа, 86.

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Источник: Бомбардир.ру
Германия. Бундеслига Вердер Штутгарт
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