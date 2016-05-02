ФНЛ. «Газовик» обыграл «Сокол» и другие результаты

В матче 34-го тура ФНЛ «Газовик» оказался сильнее «Сокола» – 2:0. Голы забили Алексей Друзин и Иван Маркелов.
В других встречах тура «Арсенал» разгромил «Балтику», «Волга» НН переиграла «Томь».
Чемпионат России. ФНЛ. 34-й тур
Голы: 0:1 – Тимофеев (в свои ворота), 21; 0:2 – Аидов (с пенальти), 47; 0:3 – Федотов, 67; 1:3 – Макаров, 84; 1:4 – Вуйович, 89.
Голы: 0:1 – Друзин, 7; 0:2 – Маркелов, 21.
Голы: 0:1 – Саная, 8; 1:1 – Саркисов, 33; 1:2 – Саная, 42; 2:2 – Гарбуз, 56; 3:2 – Гарбуз, 66.
Источник: Бомбардир.ру