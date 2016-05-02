Президент ФИФА поздравил киевское «Динамо» в победой в чемпионате Украины»

Президент ФИФА Джанни Инфантино поздравил киевское «Динамо» с досрочной победой в украинской Премьер-лиге.

«Уважаемые динамовцы – футболисты, тренерский штаб, руководство и болельщики клуба! Примите искренние поздравления, как от себя лично, так и от всей футбольной семьи, в связи с досрочным завоеванием чемпионства. Победа в национальном первенстве является замечательным поводом и возможностью получить удовольствие от хорошо выполненной работы.

Я знаю, что за этим успехом кроется тяжелый труд всех причастных лиц. Это настоящая командная победа, и все вы заслуживаете похвалы – игроки, тренерский состав, технический и медицинский персоналы, а также, не в последнюю очередь, преданные болельщики. Динамизм и приверженность цели, присущие команде «Динамо», позволили вам завоевать этот титул.

Более, чем когда-либо, футбол доказал, что может переступать традиционные границы и становиться настоящей движущей силой развития. Он дает возможность игрокам развивать свои индивидуальные навыки, тактическое понимание и личную динамику, укрепляя при этом командный дух. Футбол действительно является школой жизни, и я убежден, что все, особенно сегодняшняя молодежь, смогут извлечь выгоду от игры – как на социальном, так и на персональном уровне. Именно поэтому я призываю всех, кто работает в ФК «Динамо», продолжить работу, находясь в авангарде движения на пути успеха», – сказал Инфантино.