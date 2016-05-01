Бубнов: «После поражения от «Мордовии» «Ростов» может попрощаться с чемпионством»

Футбольный эксперт Александр Бубнов выразил мнение, что поражение «Ростова» в матче 26-го тура РФПЛ с «Мордовией» (1:2) может серьезно навредить чемпионским амбициям донской команды.

«Этот матч проиграл «Ростов», а не выиграла «Мордовия». Хозяева не показали ничего особенного. Команда играла не лучше, чем когда ее футболисты получали зарплату. Почти месяц назад ей отгрузил семь голов ЦСКА, а теперь ей же проиграл лидер чемпионата. Так чья эта вина? Несомненно, лидера.

А «Ростов» после этого проигрыша может попрощаться с чемпионством, поскольку ЦСКА не позволит ему опередить себя, да и «Зенит» воспользуется осечкой. Беда в том, что «Ростов» не показывал чемпионской игры на выезде и в поединках с аутсайдерами», – сказал Бубнов.