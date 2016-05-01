Самодин и Луценко составят атакующий дуэт «Мордовии» в матче с «Ростовом»

Стали известны стартовые составы команд на матч 26-го тура российской Премьер-лиги между «Мордовией» и «Ростовом».

«Мордовия»: Ревишвили, Нахушев, Тишкин, Гапон, Дудиев, Рыков, Махмудов, Стеванович, Самодин, Луценко, Мухаметшин.

Запасные: Чебану, Шебанов, Ломич, Перендия, Кобахидзе, Власов, Бобер, Шипицин, Иванов, Игнатович, Навлетов.

«Ростов»: Джанаев, Кудряшов, Новосельцев, Навас, Маргасов, Ротенберг, Нобоа, Ерохин, Канга, Полоз, Бухаров.

Запасные: Покатилов, Медведев, Терентьев, Эзатолахи, Могилевец, Киреев, М. Думбия, Трошечкин, Азмун, Качарава, Ю Бен Су, Калачев.