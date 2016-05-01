Рейнгольд: «Поставь арбитр пенальти в ворота «Спартака» – матч сложился бы совсем иначе»

Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о своих впечатлениях от матча красно-белых против «Локомотива» в 26 туре российской Премьер-лиги.

«Я очень рад победе своей команды, но чувствую какую-то несправедливость. «Спартак» выиграл, ребята старались, победили 2:0, хотя «Локомотив» имел преимущество... но дело в другом: я уже неоднократно говорил, что вне зависимости от счета и играющих команд, в ворота «Спартака» не назначили стопроцентный пенальти. Мне обидно, и не потому, что судья проглядел момент, а потому, что арбитры футбол не понимают.

Поставь бы он пенальти в ворота «Спартака» – совсем иначе сложился бы матч. Это как холодный душ был для игроков «Локомотива». Хозяева повели бы со счетом 1:0, а дальнейшее развитие событий нам неизвестно. Получилось все наоборот. Такие судьи не имеют права работать, они портят игру и атмосферу. Недавно схожий эпизод был в игре «Спартака» против «Ростова», когда засчитали 2 гола ростовчан из офсайдов.

Не хочу говорить о том, что «Спартак» сыграл здорово, хотя ребята выложились, но в «Локомотиве» творится беда. Команда не привыкла так играть, они любят играть на контратаках, но сегодня коллектив попал в ситуацию, когда нужно было бежать вперед и раскрываться. Однако впереди нет исполнителей. Есть ребята, которые возле штрафной могут разыграть мяч, но завершителя атак нет.

Все это только беды «Локомотива», а «Спартак» я поздравляю. Нашей команде эта игра была не нужна с точки зрения турнирной таблице, тогда как «железнодорожникам» было крайне важно выиграть. «Красно-белым» даже с такой игрой все равно ничего не светит, ведь команда выиграла на желании и стремлении, но нужно еще мастерство, а у команды этого нет», – заявил Рейнгольд.