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  • Рейнгольд: «Поставь арбитр пенальти в ворота «Спартака» – матч сложился бы совсем иначе»

Рейнгольд: «Поставь арбитр пенальти в ворота «Спартака» – матч сложился бы совсем иначе»

1 мая 2016, 12:59
8

Экс-нападающий московского «Спартака» Валерий Рейнгольд рассказал о своих впечатлениях от матча красно-белых против «Локомотива» в 26 туре российской Премьер-лиги.

«Я очень рад победе своей команды, но чувствую какую-то несправедливость. «Спартак» выиграл, ребята старались, победили 2:0, хотя «Локомотив» имел преимущество... но дело в другом: я уже неоднократно говорил, что вне зависимости от счета и играющих команд, в ворота «Спартака» не назначили стопроцентный пенальти. Мне обидно, и не потому, что судья проглядел момент, а потому, что арбитры футбол не понимают.

Поставь бы он пенальти в ворота «Спартака» – совсем иначе сложился бы матч. Это как холодный душ был для игроков «Локомотива». Хозяева повели бы со счетом 1:0, а дальнейшее развитие событий нам неизвестно. Получилось все наоборот. Такие судьи не имеют права работать, они портят игру и атмосферу. Недавно схожий эпизод был в игре «Спартака» против «Ростова», когда засчитали 2 гола ростовчан из офсайдов.

Не хочу говорить о том, что «Спартак» сыграл здорово, хотя ребята выложились, но в «Локомотиве» творится беда. Команда не привыкла так играть, они любят играть на контратаках, но сегодня коллектив попал в ситуацию, когда нужно было бежать вперед и раскрываться. Однако впереди нет исполнителей. Есть ребята, которые возле штрафной могут разыграть мяч, но завершителя атак нет.

Все это только беды «Локомотива», а «Спартак» я поздравляю. Нашей команде эта игра была не нужна с точки зрения турнирной таблице, тогда как «железнодорожникам» было крайне важно выиграть. «Красно-белым» даже с такой игрой все равно ничего не светит, ведь команда выиграла на желании и стремлении, но нужно еще мастерство, а у команды этого нет», – заявил Рейнгольд.

Источник: Rusfootball.info
Россия. Премьер-лига Локомотив Спартак Рейнгольд Валерий
Комментарии (8)
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Диктор
1462097466
Не называй Спартак НАШЕЙ командой,ты и Спартак это несовместимые вещи.
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яБеда
1462100176
Истину глаголешь!! Преревертыш Мля!!!
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vladimir-7
1462101499
Спортак выиграл не на стремлении и желании,а за счёт судьи,которому не место в судейской компании РФПЛ. Сколько бабла он получил?
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serhz
1462103905
Какая победа Спартака ? Это Локомотив сам себе проиграл, свысока поглядывая на соперника , и мячик себе забили сами .а когда в конце задёргались то было поздно.
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zadira56
1462116805
Если бы у бабки был ...
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