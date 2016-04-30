Гвардиола: «Нет уверенности, что Рибери сыграет во вторник»

Главный тренер «Баварии» Хосеп Гвардиола поделился впечатлениями после матча 32-го тура Бундеслиги против «Боруссии» М (1:1). В этой игре мюнхенцы упустили возможность гарантировать себе чемпионство.

«Очевидно, мы хотели победить! Мы очень хорошо начали и контролировали ход матча. Во вторник будет совсем другая игра. Конечно, нужно будет сыграть лучше, чем сегодня», – сказал Гвардиола.

Также наставник рассказал о состоянии Франка Рибери.

«Он травмирован. Нет уверенности в том, что он сможет сыграть во вторник».