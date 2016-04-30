«Бавария» постарается завоевать прощальное чемпионство для Гвардиолы

Мюнхенская «Бавария» за три тура до конца чемпионата оторвалась от «Боруссии» из Дортмунда на семь очков: для окончательной победы коллективу Пепа Гвардиолы достаточно одержать одну победу. Но, вне всяких сомнений, менхенгладбахская «Боруссия» после победы над лидером в первом круге чемпионата постарается повторить свой успех.

У читателей «Бомбардира» есть возможность воспользоваться сервисом видеотрансляций, который предоставляет «НТВ-Плюс», и посмотреть встречу. Для этого достаточно перейти в онлайн матча, выбрать вкладку «видео» и оплатить трансляцию с помощью мобильного телефона. Начало матча в 16:30.