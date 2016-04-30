Бундеслига. «Бавария» не смогла обеспечить досрочное чемпионство и другие результаты

В матче 32-го тура Бундеслиги «Бавария» у себя дома разошлась миром с менхенгладбахской «Боруссией» – 1:1. Таким образом, мюнхенский клуб не смог обеспечить себе досрочное чемпионство.

В других встречах дортмундская «Боруссия» не оставила шансов «Вольфсбургу», «Ганновер-96» уступил «Шальке-04», «Хоффенхайм» одолел «Ингольштадт», «Айнтрахт» одержал волевую победу над «Дармштадтом», «Майнц» и «Гамбург» голов не забили.

Чемпионат Германии. Бундеслига. 32-й тур

Бавария – Боруссия М – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Мюллер, 6; 1:1 – Хан, 72.

Боруссия Д – Вольфсбург – 5:0 (2:0)

Голы: 1:0 – Кагава, 7; 2:0 – Рамос, 9; 3:0 – Ройс, 59; 4:0 – Обамеянг, 77; 5:0 – Обамеянг, 78; 5:1 – Шюррле, 87.

Ганновер-96 – Шальке-04 – 1:3 (1:2)

Голы: 0:1 – Чупо-Мотинг, 11; 1:1 – Собич, 20; 1:2 – Хунтелаар, 45; 1:3 – Шепф, 80.

Хоффенхайм – Ингольштадт – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Лекс, 17; 1:1 – Ют, 37; 2:1 – Амири, 84.

Майнц – Гамбург – 0:0

Дармштадт – Айнтрахт – 1:2 (1:0)

Голы: 1:0 – Вранчич, 12; 1:1 – Хасебе, 56; 1:2 – Айхнер, 83.

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