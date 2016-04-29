Министр спорта Мордовии: «Долги перед игроками возникли из-за непростой ситуации в стране»

Министр спорта Мордовии Владимир Киреев рассказал, из-за чего возникли финансовые задолженности перед футболистами «Мордовии».

– Из-за непростой ситуации в стране. У предприятий, которые являются спонсорами клуба, тоже были проблемы.

– Игроки говорили, что руководство не общается с командой, что «Мордовия» не нужна республике. Может, стоило поговорить с ребятами, объяснить им все по-человечески?

– С ними говорил и директор клуба, и другие представители. Просто при перечислении денег возникли технические сложности, не смогли вовремя произвести перевод.

– Понимаете футболистов, пошедших на крайние меры?

– Да. Но, к сожалению, экономическая ситуация не позволяет сделать выплаты вовремя, как это положено по контракту, – сказал Киреев.

Напомним, игроки саранского клуба, ранее бойкотировавшие тренировки, вернулись к полноценным занятиям.