Игроки «Мордовии» провели полноценную тренировку и сыграют с «Ростовом»

Футболисты «Мордовии», ранее бойкотировавшие тренировки из-за долгов по зарплате, сегодня провели полноценное занятие и готовы сыграть с «Ростовом» в матче 26-го тура РФПЛ. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте клуба.

«Сегодня, 29 апреля 2016 года, погашение задолженности перед игроками и тренерами команды, как и говорилось ранее, было продолжено. Ситуация в клубе, которая находится на особом контроле у главы РМ Владимира Дмитриевича Волкова, нормализовалась. Команда провела полноценную тренировку на стадионе «Старт», завтра состоится предыгровое занятие перед матчем с «Ростовом», и 1 мая, в воскресенье, «Мордовия» своим боевым составом постарается порадовать болельщиков в поединке с лидером», – сказано в сообщении «Мордовии».