Игрокам «Мордовии» начали выплачивать задолженности, матч с «Ростовом» состоится

Министр спорта республики Мордовия Владимир Киреев дал понять, что игроки саранского клуба выйдут на матч 26-го тура чемпионата России с «Ростовом». Напомним, что футболисты бойкотировали несколько тренировок команды из-за долгов по зарплате.

«Ситуацию мы знаем. Были технические сложности с перечислением средств ФК «Мордовия». Вчера отдали первый транш, сегодня второй. Затем после 1-го мая. Играть будут», – сказал Киреев.

В нынешнем розыгрыше РФПЛ «Мордовия» имеет на своем счету 18 очков и располагается на последней строчке в турнирной таблице.