Игроки «Мордовии» по-прежнему отказываются тренироваться

Футболисты «Мордовии» в очередной раз отказались от тренировки в общей группе из-за долгов по зарплате. Вчера игроки провели встречу с руководством саранского клуба, которое пообещало начать выплачивать задолженности с сегодняшнего дня.

«Пока погашение задолженностей не начато. Ждем поступления денег на расчетный счет клуба. Как только они появятся, сразу же выплатим. Организованной тренировки сегодня тоже не будет. Думаю, как и накануне, ребята будут заниматься по индивидуальной программе», – заявил пресс-атташе саранчан Виталий Лаптев.

Напомним, что 1 мая в рамках 26-го тура российской Премьер-лиги «Мордовия» сыграет с «Ростовом».