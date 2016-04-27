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Канчельскис не против возглавить «Торпедо»

27 апреля 2016, 18:55

Бывший главный тренер «Соляриса» Андрей Канчельскис прокомментировал информацию о том, что он рассматривается на пост наставника московского «Торпедо».

«Не слышал о том, что являюсь одним из кандидатов на пост главного тренера «Торпедо», из клуба со мной никто не связывался, но я хорошо знаю Александра Тукманова и Бориса Игнатьева.

Хотел бы я возглавить «Торпедо»? Почему бы и нет? Если предложение поступит, то будем разговаривать. На данный момент есть предложения из-за границы, агенты работают, посмотрим, что будет дальше», – сказал Канчельскис.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Второй дивизион. Зона Центр Торпедо Канчельскис Андрей
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