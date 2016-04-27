Мустафин: «Нам сказали, что с завтрашнего дня начнутся выплаты»

Исполняющий обязанности главного тренера «Мордовии» Марат Мустафин рассказал о встрече команды с руководством саранского клуба. Напомним, ранее сообщалось, что футболисты и тренерский штаб не получают зарплату на протяжении четырех месяцев.

– Встреча состоялась, нам сказали, что с завтрашнего дня начнутся выплаты.

– Будет ли команда теперь полноценно тренироваться?

– Завтра посмотрим. Пойдут выплаты – значит, будем тренироваться.

– В четверг запланирована одна тренировка?

– Да, в 14.00.