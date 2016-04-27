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Рыбус: «Планирую довести количество голов в этом сезоне как минимум до 10»

27 апреля 2016, 10:40

Полузащитник «Терека» Мацей Рыбус рассказал о том, как он восстанавливается после повреждения, которое получил в матче 25-го тура РФПЛ с «Рубином» (1:0). Напомним, что именно польский футболист стал автором единственного забитого мяча в этой встрече.

«Было два выходных дня, которые я провел дома. Сейчас нужно возвращаться к тренировкам и работать в полную силу, поскольку у нас скоро игра. Пока не могу заниматься в общей группе из-за небольшого повреждения, но скоро все должно быть хорошо. Из-за этой проблемы меня заменили в матче с «Рубином». Я почувствовал боль в мышце левой ноги, но травма несерьезная. Наверное, буду готов играть с «Крыльями Советов».

Восемь голов в сезоне раньше никогда не забивал. Кажется, мой максимум до этого — четыре или пять мячей. Хочу в оставшихся играх довести количество голов как минимум до 10. Не думаю, что мой незабитый пенальти в игре с «Рубином» — это что-то страшное. И не такие игроки не забивали пенальти. Главное — это то, что в том матче мы победили», — сказал Рыбусь.

Отметим, что «Терек» и «Крылья Советов» сыграют 1 мая. Встреча пройдет в рамках 26-го тура РФПЛ.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Ахмат Рубин Рыбус Мацей
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