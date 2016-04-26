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Гончаренко претендует на пост главного тренера «Кубани»

26 апреля 2016, 18:18
17

Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, являющийся ассистентом Леонида Слуцкого, может получить назначение на пост наставника «Кубани». Как сообщает источник, краснодарский клуб проявляет к 38-летнему белорусскому специалисту предметный интерес. Желто-зеленые намерены предложить Гончаренко контракт, по которому он сможет приступить к работе ближайшим летом и провести полноценную подготовку команды к чемпионату следующего сезона.

38-летний специалист уже возглавлял «Кубань» ранее. В 2013-2014 годах при нем краснодарцы провели 31 матч и одержали 13 побед.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Сергей Ташуев ушел в отставку с поста главного тренера краснодарского клуба по собственному желанию.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Кубань (ЛФЛ) ЦСКА Ташуев Сергей Гончаренко Виктор
Комментарии (17)
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ilichkadr
1461684347
Гончаренко не тот человек, чтобы пойти снова в Кубань. откуда его не заслуженно убрали.........
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Parham
1461684602
ННННННеееееееееее
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nemolod
1461685763
Идти в клуб,откуда пришлось уйти - это себя не уважать!
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FanatSerj
1461686525
это только если он садо-мазо увлекается)))
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msbleff
1461686869
утка дичайшая. Гончаренко в ЦСКА на замену Лене взят,а себя топить в кубань он по пойдет,там команду фнл ждет.
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maior-60
1461687024
В "Кубани" правят мафиозные недоумки. Они уже один раз выкинули Гончаренко, (помню как хорошо шла тогда команда), заменив его на сговорчивого и беспринципного каучука, которого тренером назвать язык не поворачивается. И у этих оп. ёздылов еще хватает совести звать его обратно. Угробили сильную команду, а теперь Спасителя ждут.
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zagrizlik
1461687053
Надеюсь Гончаренко пошлёт кубань в даль дальнюю,особенно после того,как с ним обошлись...
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Tri
1461687438
В одну реку дважды...
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koli4ka
1461688616
до ближайшего лета или падишах или ишак, но ктой- то сдохнет...
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343443
1461689777
Гончаренко будет дурак.если согласится возглавлять клуб
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