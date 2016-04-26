Гончаренко претендует на пост главного тренера «Кубани»

Тренер ЦСКА Виктор Гончаренко, являющийся ассистентом Леонида Слуцкого, может получить назначение на пост наставника «Кубани». Как сообщает источник, краснодарский клуб проявляет к 38-летнему белорусскому специалисту предметный интерес. Желто-зеленые намерены предложить Гончаренко контракт, по которому он сможет приступить к работе ближайшим летом и провести полноценную подготовку команды к чемпионату следующего сезона.

38-летний специалист уже возглавлял «Кубань» ранее. В 2013-2014 годах при нем краснодарцы провели 31 матч и одержали 13 побед.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что Сергей Ташуев ушел в отставку с поста главного тренера краснодарского клуба по собственному желанию.