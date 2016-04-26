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    Врач ЦСКА: «Василий Березуцкий тренируется в общей группе, решение по Фернандесу будет принято завтра»

    Врач московского ЦСКА Шагабутдин Керимов рассказал о состоянии защитников армейцев Василия Березуцкого, пропустившего последний матч команды из-за аллергической реакции, и Марио Фернандеса, который получил повреждение в игре 25-го тура чемпионата России с «Динамо».

    «Марио сегодня был под наблюдением врачей, он не тренировался в общей группе. Решение о том, сможет ли он принять участие в ближайшем матче, будет принято завтра. Василий Березуцкий сегодня тренируется в общей группе», – сообщил Керимов.

    Источник: ТАСС

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    26.04.2016 15:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1386

      Майор Дзагоев 26 апреля 2016, 16:13

      Здоровья Марио! Ждем его на поле как можно скорее полностью здоровым!

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