ФНЛ. «Арсенал» взял верх над «Сибирью» и другие результаты

В матче 33-го тура ФНЛ «Арсенал» обыграл «Сибирь» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Сергей Маслов, Игорь Горбатенко и Вадим Стеклов, а единственный гол гостей записал на свой счет Максим Житнев.
В других встречах тура «Факел» и «Спартак-2» сыграли вничью, армавирское «Торпедо» уступило «Енисею», «Зенит-2» обыграл «Балтику».
Чемпионат России. ФНЛ. 33-й тур
Голы: 0:1 – Житнев (с пенальти), 25; 1:1 – Маслов, 25; 2:1 – Горбатенко, 54; 3:1 – Стеклов, 64.
Голы: 0:1 – Савичев, 27; 1:1 – Гаракоев, 38; 2:1 – Шахов, 48; 2:2 – Обухов, 70.
Голы: 1:0 – Мязин, 47; 2:0 – Щадин, 61; 2:1 – Лескано, 64; 2:2 – Лескано, 79; 2:3 – Лескано, 90+1.
Голы: 0:1 – Сердюк, 7; 1:1 – Саламатов, 10; 2:1 – Богаев, 53; 3:1 – Шейдаев, 64.
Источник: Бомбардир.ру