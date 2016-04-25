ФНЛ. «Арсенал» взял верх над «Сибирью» и другие результаты

В матче 33-го тура ФНЛ «Арсенал» обыграл «Сибирь» со счетом 3:1. В составе победителей отличились Сергей Маслов, Игорь Горбатенко и Вадим Стеклов, а единственный гол гостей записал на свой счет Максим Житнев.

В других встречах тура «Факел» и «Спартак-2» сыграли вничью, армавирское «Торпедо» уступило «Енисею», «Зенит-2» обыграл «Балтику».

Чемпионат России. ФНЛ. 33-й тур

Арсенал – Сибирь – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Житнев (с пенальти), 25; 1:1 – Маслов, 25; 2:1 – Горбатенко, 54; 3:1 – Стеклов, 64.

Факел – Спартак-2 – 2:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Савичев, 27; 1:1 – Гаракоев, 38; 2:1 – Шахов, 48; 2:2 – Обухов, 70.

Торпедо – Енисей – 2:3 (0:0)

Голы: 1:0 – Мязин, 47; 2:0 – Щадин, 61; 2:1 – Лескано, 64; 2:2 – Лескано, 79; 2:3 – Лескано, 90+1.

Зенит-2 – Балтика – 3:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Сердюк, 7; 1:1 – Саламатов, 10; 2:1 – Богаев, 53; 3:1 – Шейдаев, 64.

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