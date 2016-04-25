Клаттенбург обслужит матч «Атлетико» и «Баварии»

Английский арбитр Марк Клаттенбург будет работать на первом полуфинальном матче Лиги чемпионов, в котором мадридский «Атлетико» на своем поле примет «Баварию». Помогать Клаттенбургу будут Саймон Бек и Джейк Коллин. Четвертый рефери – Гэри Бисуик, а дополнительными помощниками будут Энтони Тейлор и Андре Марринер.

В нынешнем сезоне Клаттенбург работал на пяти матчах Лиги чемпионов, в которых показал 24 желтые карточки. Матч «Атлетико» – «Бавария» состоится в среду, 27 апреля, в 21:45 по московскому времени.