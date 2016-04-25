КДК РФС рассмотрит удаление Ещенко

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит удаление защитника московского «Динамо» Андрея Ещенко в матче 25-го тура российской Премьер-лиги против ЦСКА (0:1).

«По матчу ЦСКА – «Динамо» будем рассматривать использование болельщиками «Динамо» пиротехники, а также удаление футболиста «Динамо» Ещенко. Мы всегда рассматриваем прямые удаления игроков. На заседание будут приглашены представители «Динамо» и сам Ещенко.

По матчу «Спартак» – «Мордовия» мы будет рассматривать использование пиротехники болельщиками «Спартака», а также демонстрацию баннеров. По матчу «Ростов» – «Зенит» будем рассматривать выход за пределы технической зоны главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева«, – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Само заседание пройдет 27 апреля в 15:00 по московскому времени.