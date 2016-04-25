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КДК РФС рассмотрит удаление Ещенко

25 апреля 2016, 12:57
6

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС рассмотрит удаление защитника московского «Динамо» Андрея Ещенко в матче 25-го тура российской Премьер-лиги против ЦСКА (0:1).

«По матчу ЦСКА – «Динамо» будем рассматривать использование болельщиками «Динамо» пиротехники, а также удаление футболиста «Динамо» Ещенко. Мы всегда рассматриваем прямые удаления игроков. На заседание будут приглашены представители «Динамо» и сам Ещенко.

По матчу «Спартак»«Мордовия» мы будет рассматривать использование пиротехники болельщиками «Спартака», а также демонстрацию баннеров. По матчу «Ростов»«Зенит» будем рассматривать выход за пределы технической зоны главного тренера «Ростова» Курбана Бердыева«, – сказал председатель КДК РФС Артур Григорьянц.

Само заседание пройдет 27 апреля в 15:00 по московскому времени.

Источник: Р-Спорт
Россия. Премьер-лига Россия Динамо ЦСКА Спартак Мордовия Ростов Зенит Ещенко Андрей Бердыев Курбан
Комментарии (6)
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Omanid87
1461582590
А что там рассматривать? Нервы сдали
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Serjoga
1461586786
Как бы еще Ростову нагадить? Давайте Бекиича дисквалифицируем на 5 матчей! Может тогда Зенит попадет в ЛЧ?
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aurora5858
1461592743
К. Д. К любит. Спартак и Попову отменят желтую.
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Denis SPb
1461596788
Заступ за пределы технической зоны??? Вы серьёзно????
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