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  • Игнашевич: «Буду стараться попасть в сборную России на ЧМ-2018»

Игнашевич: «Буду стараться попасть в сборную России на ЧМ-2018»

25 апреля 2016, 00:53
9

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал о планах выступить на домашнем чемпионате мира-2018.

«Я не заглядываю так далеко. У меня идет подготовка от цикла к циклу. Закончится Еврo-2016 – буду думать, что делать дальше. Что касается других защитников, то игроки этой позиции созревают позже представителей других полевых позиций. Есть дать возможность хорошему защитнику регулярно выступать за серьезный клуб в чемпионате и еврокубках – он будет готов к сборной. Но у нас таких пока нет.

У меня нет ориентиров по срокам в плане выступлений за сборную. Национальная команда – это мечта. Легко отказаться от выступлений за сборную, достаточно об этом заявить, но... Выступать за сборную национальную команду страны и делать это хорошо – дано не каждому. ЧМ-2018? Буду стараться», – сказал Игнашевич в эфире телеканала «Матч ТВ».

Источник: Бомбардир.ру
Отборочные матчи к ЧМ. Европа Россия ЦСКА Игнашевич Сергей
Комментарии (9)
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SPARTAK-ARMANi
1461537721
ОЛЕНЬ ТЫ )))) ПРОПАДИ УЖЕ СО СБОРНОЙ ПРИДУРОК
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grand-igor
1463528992
Бубнова с Онопко С СОБОЙ ВОЗЬМИ!!
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Garrincha58
1463575192
да уж только у нас такие игнашки играют да еще так долго это ПАЗОРИЩЕ на весь мир
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rusti2006
1463652010
Дорогу молодым ,пенсионеры на покой !
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diadushka
1464942260
Если тренером останется Слуцкий, тебе и стараться не надо будет чтобы попасть! Достаточно лишь за цска играть
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yorgenbarenz
1466611544
))))))))))))))))))
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zarya-lk72
1467119758
наверное не получится - возраст (медлительность, пас в аут многократный)молодеж есть только нужно доверять и наигрывать
Ответить
denekb1977
1467820861
СИРОЖА у тебя ни ума ни фантазии, нах ты старый пердун нужен??? Ты в этом то году за Гамшиком не успевал, а через два года что??? десятое дыхание откроется через прямую кишку???
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