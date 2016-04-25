Игнашевич: «Буду стараться попасть в сборную России на ЧМ-2018»

Защитник ЦСКА и сборной России Сергей Игнашевич рассказал о планах выступить на домашнем чемпионате мира-2018.

«Я не заглядываю так далеко. У меня идет подготовка от цикла к циклу. Закончится Еврo-2016 – буду думать, что делать дальше. Что касается других защитников, то игроки этой позиции созревают позже представителей других полевых позиций. Есть дать возможность хорошему защитнику регулярно выступать за серьезный клуб в чемпионате и еврокубках – он будет готов к сборной. Но у нас таких пока нет.

У меня нет ориентиров по срокам в плане выступлений за сборную. Национальная команда – это мечта. Легко отказаться от выступлений за сборную, достаточно об этом заявить, но... Выступать за сборную национальную команду страны и делать это хорошо – дано не каждому. ЧМ-2018? Буду стараться», – сказал Игнашевич в эфире телеканала «Матч ТВ».