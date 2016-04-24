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    Кирьяков: «Игроки «Динамо» не понимают, что делать в атаке»

    Бывший нападающий «Динамо» Сергей Кирьяков прокомментировал действия бело-голубых в матче 25-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:1), отметив слабую игру линии атаки.

    «У «Динамо» не нашлось аргументов, чтобы предпринять что-то вроде штурма. Нет впереди игроков, которые могли бы за счет индивидуальных качеств повести команду. Все надежды были связаны с Кристофером Самба, который вышел играть в обороне, а концовку встречи провел в атаке.

    Игра «Динамо» не оставляет оптимизма: футболисты борются, но мы в очередной раз увидели, что команда не может забивать. Был опасный момент, когда Бечирая вывели на ударную позицию, однако это был скорее случай, чем системная игра впереди. Бело-голубые пытаются играть в обороне и не пропустить. Все сводится к попыткам забить со стандартов или за счет редких контратак. «Динамо» не может забивать, потому что игроки не понимают, что делать», – сказал Кирьяков.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.04.2016 20:46
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