Гинер: «Думбия приехал посмотреть нашу игру»

Президент ЦСКА Евгений Гинер прокомментировал появление бывшего нападающего армейцев Сейду Думбия на матче 25-го тура РФПЛ с «Динамо». Напомним, что на данный момент ивуарийский форвард выступает за «Ньюкасл».

«Думбия приехал просто посмотреть игру, а не для того, чтобы переподписать контракт. Он подошел ко мне во время матча, мы обнялись. Зачем он приехал – я не спросил. Сейду любит Москву. Возможно, он приехал показаться докторам.

Вообще, все, кто от нас уходил, кроме Хонды, с теплотой относятся к команде, постоянно приезжают, когда есть возможность. Эту заслуга нашего менеджмента, тренеров. Коллектив у нас хороший. Добрые ребята. Мы как семья, а в семью всегда приятно возвращаться», – отметил Гинер.