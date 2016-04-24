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    Сафонов считает, что «Зенит» возьмет верх над «Ростовом»

    Известный агент, президент «СА-Футбольное агентство» Алексей Сафонов выразил мнение, что предстоящий матч 25-го тура российской Премьер-лиги между «Ростовом» и «Зенитом» закончится победой сине-бело-голубых со счетом 2:1.

    «Думаю, что выиграет «Зенит». «Ростов», конечно, выступает дома и любит делать шоу для болельщиков, но «Зенит» – команда более целостная. У питерцев есть шанс вернуться в гонку за золотые медали и, может, даже поменяться с «Ростовом» местами в турнирной таблице. Хотелось бы, чтобы все это решалось на поле, а не за счет судейских ошибок. Уверен, что будет полный стадион, что в отечественном футболе встречается крайне редко», – отметил Сафонов.

    Прогнозы на другие матчи 25-го тура РФПЛ можно посмотреть в специальном материале «Бомбардира».

    Источник: Бомбардир.ру

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    24.04.2016 18:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +348

      343443 24 апреля 2016, 18:55

      сафонов рано радуешься

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