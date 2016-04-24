Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 25-й тур РФПЛ

«Бомбардир» продолжает битву прогнозов, в которой сотрудники редакции стараются обыграть известного футбольного агента Алексея Сафонова. В 25-м туре вызов президенту «СА-Футбольное агентство» бросает автор портала Дмитрий Проскурин.

«Крылья Советов» – «Урал» – 1:1

Алексей Сафонов. Прогноз: 1:0. «Крылья» играют дома, поэтому им будет немного проще одержать победу. Тем более команда будет стараться всеми способами избежать переходных игр и не вылететь из Премьер-лиги. Думаю, они не упустят такой момент.

Дмитрий Проскурин. Прогноз: 2:1. Гол на последних секундах в Химках должен растормошить «Крылья», которые угрюмо стартовали весной. «Урал», похоже, уже свыкся, что в Лигу Европы не заскочить, но и ремейка стыков с «Томью» Екатеринбургу не стоит бояться.

«Спартак» – «Мордовия» – 2:2

А.С. Прогноз: 2:0. «Мордовия» – один из претендентов на вылет, поэтому «Спартак», играя дома при своих болельщиках, вряд ли допустит поражение. И, если честно, ниже падать «Спартаку» уже некуда.

Д.П. Прогноз: 4:0. «Мордовия» совсем рассыпалась, Витек уже изучает состав «Тюмени» и прочих жителей ФНЛ, а «Спартак» по своей традиции после неудачных главных игр потопчется на полумертвом аутсайдере.

«Рубин» – «Терек» – 0:1

А.С. Прогноз: 1:1. «Терек» сейчас выступает не очень удачно – хотя при этом это команда не того уровня, чтобы позволять себе так часто проигрывать. После поражений от «Уфы» и «Краснодара» грозненцы будут стараться сделать все, чтобы не проиграть. «Рубин» играет на своем поле. При хорошем стечении обстоятельств команда может приподняться в турнирной таблице.

Д.П. Прогноз: 1:1. Рахимов со своей грозненской версией мадридского «Атлетико» вряд ли будет покорять европейские просторы – два проигрыша подряд в последних турах отцепили «Терек» от борьбы за ЛЕ. «Рубин» потихоньку доигрывает еще с конца осени. Будет что-то равное и не сильно уж насыщенное голами.

«Амкар» – «Локомотив» – 0:1

А.С. Прогноз: 1:0. Для «Локомотива» пермское поле – не самое удобное. И многое, конечно, будет зависеть от того, как быстро восстановится «Амкар» после матчей в Кубке России. Пермская команда то и дело отнимает очки у лидеров. К тому же «Амкар» будет стараться отскочить от переходных матчей.

Д.П. Прогноз: 0:0. В Перми сложно всем, а закрытому «Локомотиву» – втройне. Если команды создадут хотя бы пару моментов – уже счастье. Игру расшевелит разве что пенальти или какой другой эксцесс.

«Краснодар» – «Уфа» – 4:0

А.С. Прогноз: 2:0. «Краснодар» также играет в Кубке России, но, независимо от того, в какой команда будет форме, победа будет за ними. «Краснодар» играет на своем поле. К тому же они борются не только за выход в Еврокубки, но и за место в тройке лучших. Да и вообще «Краснодар» и «Уфа» – как небо и земля, это команды совершенно разного уровня.

Д.П. Прогноз: 5:1. «Быки» набрали ожидаемый ход и настроение. Игра с «Уралом», где расцвел Федор Смолов, показала, как Кононов и компания справляются со слабой защитой. «Уфа», особенно в гостях, отбивается плохо, да и лезет вперед сумбурно.

ЦСКА – «Динамо» – 1:0

А.С. Прогноз: 2:1. Обеим командам очки необходимы, как воздух. Хотя обе сейчас выглядят неважно в физическом плане. Если ЦСКА не выиграет в этом матче, то с мечтами о золотых медалях армейцам придется попрощаться.

Д.П. Прогноз: 3:0. Некогда от заколдованного для Слуцкого соперника не осталось ничего (кроме имени и четырех тысяч фанатов). Трудно представить, что формальные гости смогут свое навязать и уж тем более – продиктовать. ЦСКА уверенно бьет аутсайдеров, и ныне обесцененное московское дерби не должно войти в категорию исключений.

«Ростов» – «Зенит» – 3:0

А.С. Прогноз: 1:2. Думаю, что выиграет «Зенит». «Ростов», конечно, выступает дома и любит делать шоу для болельщиков, но «Зенит» – команда более целостная. У питерцев есть шанс вернуться в гонку за золотые медали и, может, даже поменяться с «Ростовом» местами в турнирной таблице. Хотелось бы, чтобы все это решалось на поле, а не за счет судейских ошибок. Уверен, что будет полный стадион, что в отечественном футболе встречается крайне редко.

Д.П. Прогноз: 1:1. Вот он – очередной главный матч весны. И сложиться он может по-разному. Вроде и читается победа Бердыева со скромным счетом, но и «Зенит» видится той командой, все-таки забивающей в ворота Джанаева. Поставлю на ничью и новую точку кипения в чемпионском марафоне.

«Анжи» – «Кубань» – 1:0

А.С. Прогноз: 1:2. «Кубань» сейчас выглядит лучше. «Анжи» пока из всех команд производит самое слабое впечатление. Краснодарцам также нужно постараться избежать переходных матчей и брать очки. «Кубань» может, когда захочет, как показала, например, игра со «Спартаком».

Д.П. Прогноз: 1:2. Махачкалинцы по-прежнему не побеждают дома и все ближе к возможному аквапарку вместо стадиона. «Кубань» тоже в турбулентном положении, но играет чуть спокойнее и на всякий случай очки собирает: а вдруг деньги все же найдутся?

25-й тур:

Алексей Сафонов — «Бомбардир» — 5:5

Итоговый счет:

Алексей Сафонов – «Бомбардир» — 227:228

Правила подсчета очков:

Точный счет — 4 балла

Точная разность мячей — 3 балла

Точный исход — 2 балла

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 24-й тур РФПЛ

Алексей Сафонов против «Бомбардира». Прогноз на 23-й тур РФПЛ