Беляев: «Смородская по-матерински относится ко всем футболистам»

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев, ранее выступавший за московский «Локомотив», прокомментировал высказывание президента железнодорожников Ольги Смородской о том, что ему не удалось стать игроком топ-уровня из-за отсутствия интереса к футболу и клубу.

«Не понимаю, как футболисту может быть не нужен футбол. Тем более, если он вырос в этом клубе. Мне все-таки кажется, что журналисты приукрасили. К Ольге Юрьевне я отношусь очень хорошо, потому что именно при ней я заиграл. В жизненных ситуациях она мне сильно помогала. Помню, в 2012 году я играл в основном на эмоциях. Опыта у меня было мало, и я это компенсировал. Получалось неплохо, но в какой-то момент я надломился психологически, измотался что ли. Был у меня неудачный матч с «Анжи». Потом я проходил тестирование, и какие-то показатели были не в норме. Ольга Юрьевна со мной лично беседовала об этом. И она дала распоряжение людям, которые отвечали за питание на базе, чтобы мне каждый день выделяли баночку черной икры и стакан свежевыжатого гранатового сока.

Да, Ольга Юрьевна, можно сказать, по-матерински относится ко всем футболистам. Поэтому я не понимаю, откуда берется негатив в ее сторону. Она действительно переживает за игроков, за команду», – поделился Беляев.

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