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  • Беляев: «Смородская по-матерински относится ко всем футболистам»

Беляев: «Смородская по-матерински относится ко всем футболистам»

24 апреля 2016, 14:17
3

Защитник тульского «Арсенала» Максим Беляев, ранее выступавший за московский «Локомотив», прокомментировал высказывание президента железнодорожников Ольги Смородской о том, что ему не удалось стать игроком топ-уровня из-за отсутствия интереса к футболу и клубу.

«Не понимаю, как футболисту может быть не нужен футбол. Тем более, если он вырос в этом клубе. Мне все-таки кажется, что журналисты приукрасили. К Ольге Юрьевне я отношусь очень хорошо, потому что именно при ней я заиграл. В жизненных ситуациях она мне сильно помогала. Помню, в 2012 году я играл в основном на эмоциях. Опыта у меня было мало, и я это компенсировал. Получалось неплохо, но в какой-то момент я надломился психологически, измотался что ли. Был у меня неудачный матч с «Анжи». Потом я проходил тестирование, и какие-то показатели были не в норме. Ольга Юрьевна со мной лично беседовала об этом. И она дала распоряжение людям, которые отвечали за питание на базе, чтобы мне каждый день выделяли баночку черной икры и стакан свежевыжатого гранатового сока.

Да, Ольга Юрьевна, можно сказать, по-матерински относится ко всем футболистам. Поэтому я не понимаю, откуда берется негатив в ее сторону. Она действительно переживает за игроков, за команду», – поделился Беляев.

Полную версию интервью с Максимом Беляевым читайте на «Бомбардире»!

Источник: Бомбардир.ру
Россия. ФНЛ Россия. Премьер-лига Локомотив Арсенал Беляев Максим
Комментарии (3)
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maior-60
1461499320
Если каждый день съедать по банке черной икры, может развиться серьезное заболевание - треснохарястость.
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diadushka
1461500874
а сисей не кормила по-матерински?
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никита голоян
1461682321
от гранатового сока крепит, -можно соперника на поле "снарядом" застрелить..
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