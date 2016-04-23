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    Бышовец: «Предлагал «Спартаку» подписать Ротаня еще 10 лет назад»

    Бывший наставник сборной России Анатолий Бышовец считает, что «Спартаку» не хватает разыгрывающего игрока. По словам специалиста, 10 лет назад он предложил владельцу красно-белых Леониду Федуну подписать на эту роль в команде полузащитника «Днепра» Руслана Ротаня.

    «В свое время я как-то встретился с Федуном. Говорю ему, что есть парень хороший в Днепропетровске – Руслан Ротань, разыгрывающий игрок. Почитайте, что пишут сегодня. Кого не хватает «Спартаку»? Об этом игроке я и говорил Федуну около 10 лет назад. Футбол – осмысленное преодоление пространства с мячом и без мяча. Осмысленное, как шахматы», — сказал Бышовец.

    Источник: Чемпионат.ком

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    23.04.2016 09:45
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2316

      кошмарик 23 апреля 2016, 15:08

      видать бышовец за откат старался.. не срослось,мимо денег..

      0
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 23 апреля 2016, 12:49

      А 8 лет назад мессю не предлагал, если бы взял федун играли бы в ЛЧ уже бы лет 5

      0
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 23 апреля 2016, 12:18

      нуу, они ведь потом Алекса купили, он классно играл

      2
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      Рейтинг: +22761

      kotmyshka 23 апреля 2016, 10:03

      Вспомнила бабушка, как девушкой была...

      4
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