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«Металлист» может не сыграть в следующем сезоне УПЛ

23 апреля 2016, 00:00
7

Участие «Металлиста» в розыгрыше УПЛ сезона-2016/17 находится под вопросом.

Sportarena сообщает, что харьковский клуб не прошел лицензирование в Комитете аттестации ФФУ, и организация приняла решение не выдавать «Металлисту» аттестат, необходимый для участия в турнире.

Трудности с аттестацией возникли у клуба из-за больших задолженностей по зарплате перед игроками и персоналом. На обжалование этого решения у «Металллиста» есть десять дней.

Ранее с должности главного тренера харьковчан ушел Александр Севидов.

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Металлист
Комментарии (7)
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DIDI 23
1461361359
Хороший клуб загубили финансы ...
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Den Bull
1461362374
Не велика потеря.
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ДАША Д
1461383689
Так наверняка и будет.
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meiram
1461390792
Очень жаль,что довели такую хорошую команду довели до такого состояния! Грош цена инвестору!
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df44
1461833457
Жаль
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