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    Бышовец: «Получится ли у «Зенита» пробить оборону «Ростова»?»

    Известный российский специалист Анатолий Бышовец отметил игру в обороне «Ростова», которую будет сложно пробить футболистам «Зенита» в предстоящем воскресном матче.

    «Мне кажется, игра с «Амкаром» была менее энергозатратна, чем можно было ожидать. В этом смысле она не повлияет на подготовку к матчу с «Ростовом», тем более что время для восстановления достаточно. К тому же по структуре игры «Амкар» и «Ростов» чем-то похожи. Обе команды идут в контр­атаку, пытаются сыграть надежно в обороне.

    Единственная разница в том, что желто-синие играют в пять защитников, плюс в центральной зоне выходят два «опорника», которые цементируют оборону команды. Такую насыщенную оборону всегда очень сложно пробить. Посмотрим, получится ли это у «Зенита», – считает Бышовец.

    Матч 25-го тура российской Премьер-лиги «Ростов» – «Зенит» состоится в воскресенье, 24 апреля, в 19:30 по московскому времени.

    Источник: «Спорт уик-энд»

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    22.04.2016 07:48
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +1588

      koli4ka 22 апреля 2016, 18:52

      цыска то же приезжал недавно в Ростов...за победой

      2
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    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 22 апреля 2016, 16:25

      Ростов! Даешь победу!!!!!!!!!!!!!!!!!!

      6
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    • ...
      Рейтинг: +300

      Zeff 22 апреля 2016, 12:05

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ростов до первого гола поживёт. Потом посыпется.

      -5
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      ...
      Рейтинг: +348

      343443 > Zeff 22 апреля 2016, 15:01

      как бы ты не посыпался

      2
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 22 апреля 2016, 10:59

      Не получится пробить оборону Ростова, даже не мечтайте, а вот оборону Зенита,
      Ростов пощекочет и очень весело.

      2
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > vgarakh 22 апреля 2016, 11:32

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ахахахаха,что ты несёшь?у Зенита лучшее нападение в чемпионате,а огрызки в Ростове играют в обороне в 10 человек,Гарсия и Витсель их сломают просто

      -7
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      Рейтинг: +126

      Jiver > narkozanos 22 апреля 2016, 14:39

      Вот уж действительно "ахаха". Вдвоем против 10 бердыевцев сломают? Сам-то веришь в это? Да и не будет Зенит лезть на рожон в атаку мне кажется. Быстрые контратаки никуда не делись. Просто повысится шанс пустить гол, а отыгрываться будет тяжко, там в обороне не Спартак. Но посмотрим, если полезут - оно может даже к лучшему.

      1
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > gosproektikabinet 22 апреля 2016, 14:59

      Бестолочь,у них 25 на двоих.у кого такое ещё есть?вникай в слова,это факт лучшего нападения....чё твои деньги то,у Спартака тоже бюджет большой и?

      -1
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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > narkozanos 22 апреля 2016, 21:34

      Что б ты сдох наркоман

      0
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      Рейтинг: -161

      narkozanos > андрей андреев 23 апреля 2016, 10:25

      Проститутка лицо захлопни,это ник реп группы,чмошник тупой

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      Рейтинг: +1638

      андрей андреев > narkozanos 23 апреля 2016, 15:43

      Ты бы ещё взял ник "голубые мальчики",такая группа тоже есть

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      Рейтинг: -161

      narkozanos > андрей андреев 23 апреля 2016, 23:14

      Да я смотрю ты по пидерсии увлекаешься чёрт,пади анальная целка покинула тебя?

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      Рейтинг: +308

      hmelarj 22 апреля 2016, 10:53

      одного гола может не хватить-ростов больно кусается в контратаках.

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