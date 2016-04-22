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  • Казаченок: «Игроки «Ростова» могут перегореть перед игрой с «Зенитом»

Казаченок: «Игроки «Ростова» могут перегореть перед игрой с «Зенитом»

22 апреля 2016, 01:07
10

Директор академии «Зенита» Владимир Казаченок выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые успеют восстановиться физически к матчу 25-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова» после затянувшегося до серии пенальти полуфинального поединка Кубка России с «Амкаром». Напомним, что основное и дополнительное время встречи в Перьми закончилось вничью 1:1, а в пробитии послематчевых одиннадцатиметровых ударов точнее оказались питерцы.

«Физические силы восстанавливаются легко. На третий день можно поставить на ноги любого игрока. Эмоционально, да — есть опасения. Хотя победа всегда дает возможность зарядиться положительным настроением. Важно это сохранить до матча с «Ростовом». А дальше уже вступает в борьбу опыт. Ведь чаще всего неопытные команды могут перенастроиться. Это самая большая проблема, которая может возникнуть у ростовчан. Они могут перегореть. Для футболистов «Ростова» поединок с «Зенитом» — это шанс побороться за титул», – отметил Казаченок.

Источник: Радио «Зенит»
Россия. Премьер-лига Ростов Зенит Казачёнок Владимир
Комментарии (10)
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Doctor Klyde
1461278642
Зеня выстроит автобус, а потом вираж будет гундеть, что Ростов антифутбольщики, что если бы Халк был в форме, они бы разделались, как со Спартаком. 1-0 в пользу Ростова, или 0-0 как я вижу этот матч.
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Дон-Батя
1461290310
Сельмаш первый, и будет первым!!!
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Zeff
1461291325
Ростов крупно проиграет.
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ALeX-161-rus
1461300575
Бердыев на Камп Ноу настроил Рубин,что не перегорел,а тут Зенит...Либо ничья 1-1,либо победа Ростова 2-1
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vgarakh
1461311743
Ростов победит !!!
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narkozanos
1461314115
Кто такой Ростов вообще?чтобы Зениту быть конкурентом,первый круг всё показал.Если бы не ЛЧ,Зенит с большим отрывом бы лидировал в чемпионате,а так как ЛЧ было важнее,сейчас всё на своих местах,Цска и Спартак уничтожены,а из офсайдов опять этим олухам никто не даст забивать
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андрей андреев
1461318939
Ростов расслабился с Амкаром и Анжи,были бы уже чемпио
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