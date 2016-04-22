Казаченок: «Игроки «Ростова» могут перегореть перед игрой с «Зенитом»

Директор академии «Зенита» Владимир Казаченок выразил уверенность в том, что сине-бело-голубые успеют восстановиться физически к матчу 25-го тура российской Премьер-лиги против «Ростова» после затянувшегося до серии пенальти полуфинального поединка Кубка России с «Амкаром». Напомним, что основное и дополнительное время встречи в Перьми закончилось вничью 1:1, а в пробитии послематчевых одиннадцатиметровых ударов точнее оказались питерцы.

«Физические силы восстанавливаются легко. На третий день можно поставить на ноги любого игрока. Эмоционально, да — есть опасения. Хотя победа всегда дает возможность зарядиться положительным настроением. Важно это сохранить до матча с «Ростовом». А дальше уже вступает в борьбу опыт. Ведь чаще всего неопытные команды могут перенастроиться. Это самая большая проблема, которая может возникнуть у ростовчан. Они могут перегореть. Для футболистов «Ростова» поединок с «Зенитом» — это шанс побороться за титул», – отметил Казаченок.