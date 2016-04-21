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    В «Рубине» опровергли подписание контракта с Хаджи

    Руководитель пресс-службы «Рубина» Михаил Степанов опроверг информацию о подписанном соглашении с румынским специалистом Георге Хаджи.

    «Клуб не подписывал контракта с господином Хаджи, как это сообщают в румынской прессе. Сейчас у нашей команды главная задача – достойно сыграть оставшиеся матчи и привлечь как можно больше болельщиков на стадион, вернуть им веру в «Рубин». Предстоящий матч «Рубина» и «Терека» состоится 23 апреля на стадионе Центральный в честь 58-й годовщины казанского клуба», – заявил Степанов.

    Напомним, что недавно появилась информация, что Хаджи и «Рубин» уже подписали соглашение, по которому румынский специалист возглавит казанский клуб после окончания текущего сезона.

    Источник: Чемпионат.ком

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    21.04.2016 17:05
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