Пырнеу: «Не знаю, подписал Хаджи контракт с «Рубином» или нет»

Румынский агент Николаэ Пырнеу дал оценку возможному приходу Георги Хаджи ближайшим летом в казанский «Рубин».

«Честно говоря, не владею информацией. Не знаю, подписал он контракт или нет. Мы с ним общаемся, находимся в нормальных отношениях, но не обсуждаем его контрактные дела. У него есть свой агент. Георги – великий человек и футболист.

Получится ли у него в «Рубине"? Подойдет ли он казанскому клубу? В футболе все определяет результат. Заранее сказать сложно. У того же Унаи Эмери в «Спартаке», в России не получилось, а в «Севилье» он добивается результата», – сказал Пырнеу.

Напомним, что недавно появилась информация, что Хаджи и «Рубин» уже подписали соглашение, по которому румынский специалист возглавит казанский клуб после окончания текущего сезона.