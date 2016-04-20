Гаджиев: «Амкару» в игре с «Зенитом» дополнительное время было совсем ни к чему»

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги полуфинальной встречи кубка России против «Зенита» (1:1, 3:4 в серии пенальти), отметив, что игра настолько вымотала пермских футболистов, что некоторым из них пришлось отказаться от пробития пенальти в послематчевой серии.

«Жаль, что проиграли. Мы очень хотели выиграть. Дополнительное время нам было совершенно не нужно. В серии пенальти некоторые отказались бить, так как устали.

Комбинация, которая привела к забитому мячу, была наигранная, но на завершении необязательно должен был быть Брайн Идову», – сказал Гаджиев.