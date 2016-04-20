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  • Гаджиев: «Амкару» в игре с «Зенитом» дополнительное время было совсем ни к чему»

Гаджиев: «Амкару» в игре с «Зенитом» дополнительное время было совсем ни к чему»

20 апреля 2016, 22:32
5

Главный тренер «Амкара» Гаджи Гаджиев подвел итоги полуфинальной встречи кубка России против «Зенита» (1:1, 3:4 в серии пенальти), отметив, что игра настолько вымотала пермских футболистов, что некоторым из них пришлось отказаться от пробития пенальти в послематчевой серии.

«Жаль, что проиграли. Мы очень хотели выиграть. Дополнительное время нам было совершенно не нужно. В серии пенальти некоторые отказались бить, так как устали.

Комбинация, которая привела к забитому мячу, была наигранная, но на завершении необязательно должен был быть Брайн Идову», – сказал Гаджиев.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Кубок Амкар-Пермь Зенит Идову Брайан Гаджиев Гаджи
Комментарии (5)
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порт
1461182517
Опять Муслимович сок пустил.
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1bear
1461186293
Так Зениту доп.время тоже не подарок перед матчем с Ростовом
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kotmyshka
1461188955
Надо было или не пропускать или не забивать
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арейская
1461196396
Мне очень понравился "Амкар", бились на "смерть" обе команды, но симпатии всё-же на стороне хозяев поля, жаль, вполне могли выйти в полуфинал
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Jurbani
1461213546
Жаль!Амкар-кубковый боец!
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