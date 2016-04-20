Михаил Кержаков: «Раз «Зенит» вышел в финал, выпустить Лодыгина было правильным решением»

Голкипер «Зенита» Михаил Кержаков признался, что спокойно отреагировал на свою замену на Юрия Лодыгина перед серией пенальти в полуфинальном матче Кубка России с «Амкаром» (1:1, 4:3 – пен.). Страж ворот считает, что тренерский штаб принял правильное решение, раз сине-бело-голубым удалось завоевать путевку в финал.

– Как вы отреагировали, что на серию пенальти вас меняют на Лодыгина, и знали ли вы об этом заранее?

– Не знал. Больше того, перед игрой смотрел, как кто в «Амкаре» бьет пенальти. Но когда в концовке Юра Лодыгин пошел разминаться, понял, что на серию пенальти ставку, скорее всего, сделают на него. Но раз это сработало, значит, это хорошо.

– Сейчас нет ощущения недоигранности вами матча?

– Если честно, хотелось сыграть и в серии пенальти. Но кто знает, может быть, тогда сейчас я был бы расстроен. Раз мы в финале – значит, все правильно.