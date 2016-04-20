Мустафи заинтересовал несколько серьезных европейских клубов

В услугах защитника «Валенсии» Шкодрана Мустафи заинтересованы сразу несколько серьезных европейских клубов. В Испании за ним следят «Атлетико» и «Барселона», в Англии – «Тоттенхэм», в Италии – «Ювентус» и «Интер».

«У меня есть действующий контракт. В «Валенсии» я ощущаю себя вполне комфортно, но всегда есть варианты, и ты никогда не знаешь, где начнешь следующий сезон», – сказал Мустафи.

Действующий контракт футболиста с клубом рассчитан до середины 2019 года. В нем также прописана сумма отступных в размере 50 миллионов евро.