Идову: «Зенит» – серьезный раздражитель»

Защитник «Амкара» Брайан Идову поделился ожиданиями от предстоящего матча 1/2 финала Кубка России с «Зенитом». Напомним, что 23-летний игрок является воспитанником петербургского клуба. Встреча состоится завтра, начало – в 17:00 по московскому времени.

– Учитывая ваше питерское прошлое, на матч особый настрой?

– Пожалуй, прошлое здесь уже ни при чем. Просто сам по себе «Зенит» – серьезный раздражитель. Топ-клуб, чемпион, с таким великолепным подбором исполнителей.

– Для Пеева предстоящий матч – игра сезона. А для вас?

– На данный момент – да, самый решающий матч. Все мы мечтаем о финале Кубка. Весь город этого ждет. Приложим все усилия, чтобы поехать в Казань.