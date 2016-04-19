Видаль: «Жду Санчеса в «Баварии»

Полузащитник мюнхенской «Баварии» Артуро Видаль надеется на то, что форвард лондонского «Арсенала» Алексис Санчес в ближайшее время станет его одноклубником. Ранее сообщалось, что будущий тренер мюнхенского клуба Карло Анчелотти впечатлен игрой чилийского футболиста.

«Надеюсь, Санчес перейдет в «Баварию». Мы с ним начинали еще в молодежной сборной Чили. Поэтому было бы отлично, если бы этот футболист перешел в «Баварию», — сказал хавбек.

Напомним, что Санчес играет в «Арсенале» с 2014 года.