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«Металлист» распустит первую команду из-за подозрения в договорных матчах

18 апреля 2016, 16:17

Руководство «Металлиста» намерено пойти на беспрецедентный шаг и распустить основной состав по причине подозрения игроков в договорных играх. Оставшуюся часть сезона харьковская команда будет доигрывать резервным составом.

По информации источника, клуба уже покинули трое игроков, в числе которых Владимир Приемов, Алексей Полянский и Артем Касьянов. Напомним, сегодня с поста главного тренера «Металлиста» был уволен Александра Севидова. Его место занял наставник молодежной команды Александр Призетко.

После 22-х туров УПЛ, харьковчане располагаются на 10-й строчке в таблице в 17-ю очками в активе.

Источник: ua.tribuna
Украина. Премьер-Лига Металлист Полянский Алексей Приёмов Владимир Касьянов Артем Севидов Александр
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