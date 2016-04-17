Молло: «Вопрос с моим будущем в «Крыльях Советов» будем решать по завершении сезона»

Хавбек «Крыльев Советов» Йоан Молло прокомментировал победу своей команды над «Динамо» (1:0) в игре 24-го тура РФПЛ, а также заявил, что вопрос о его дальнейшей судьбе в самарском клубе будет решаться по завершении сезона.

«Можно ли назвать победу «Крыльев Советов» справедливой? Не знаю, мы хорошо сыграли и победили.

Что касается моего будущего в команде, то сейчас все мои мысли о ближайших играх с «Уралом» и «Краснодаром». О контракте поговорим по завершении сезона», – сказал Молло.