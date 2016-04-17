Оланаре: «ЦСКА мог победить в матче с «Локомотивом» – нам не повезло»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре поделился мнением о матче 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1), а также оценил собственную игру в этой встрече.

– Аарон, какие мысли преобладают: хорошо, что спаслись, или жалко, что не победили?

– Был тяжелый матч, но неплохой, все-таки мы добыли ничью. Конечно, нам немного не повезло, прямо скажем. Могли и победить.

– Ты впервые вышел в основе и в концовке матча забил гол. Как оценишь свою игру, и какую установку тебе давали тренеры?

– Я очень счастлив, что начал игру в стартовом составе, старался играть как можно лучше. Инструкции, которые давал мне тренер, состояли в том, что я должен был оказывать плотное давление на двух центральных защитников и вратаря «Локомотива».

– Ты очень хорошо выглядел на втором этаже. Действительно ли можешь себе этот компонент занести в актив?

– Конечно. Могу с уверенностью сказать, что это один из моих козырей, одно из моих сильных качеств – верховые единоборства.