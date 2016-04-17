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  • Оланаре: «ЦСКА мог победить в матче с «Локомотивом» – нам не повезло»

Оланаре: «ЦСКА мог победить в матче с «Локомотивом» – нам не повезло»

17 апреля 2016, 16:01
1

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре поделился мнением о матче 24-го тура РФПЛ с «Локомотивом» (1:1), а также оценил собственную игру в этой встрече.

– Аарон, какие мысли преобладают: хорошо, что спаслись, или жалко, что не победили?

– Был тяжелый матч, но неплохой, все-таки мы добыли ничью. Конечно, нам немного не повезло, прямо скажем. Могли и победить.

– Ты впервые вышел в основе и в концовке матча забил гол. Как оценишь свою игру, и какую установку тебе давали тренеры?

– Я очень счастлив, что начал игру в стартовом составе, старался играть как можно лучше. Инструкции, которые давал мне тренер, состояли в том, что я должен был оказывать плотное давление на двух центральных защитников и вратаря «Локомотива».

– Ты очень хорошо выглядел на втором этаже. Действительно ли можешь себе этот компонент занести в актив?

– Конечно. Могу с уверенностью сказать, что это один из моих козырей, одно из моих сильных качеств верховые единоборства.

Источник: ПФК ЦСКА
Россия. Премьер-лига Локомотив ЦСКА Оланаре Аарон
Комментарии (1)
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ivan199103
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