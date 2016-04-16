Оланаре: «Мы расстроены, но ничья нас устраивает»

Нападающий ЦСКА Аарон Оланаре поделился своим мнением о результате матча 24-го тура РФПЛ против «Локомотива» (1:1).

«Мы очень расстроены, что увезли с «Локомотива» только одно очко, а не три. Нам нужно было выигрывать. Тем не менее, ничья нас устраивает. Думаю, у нас была возможность забить еще, потому что в первом тайме нам не удавалось это сделать, поскольку приходилось отыгрывать в защите. Это было сложно, но наша команда смогла найти такую возможность.

Я чувствую себя очень комфортно, потому что мы играли как настоящая дружная команда, которая хотела выиграть и которой нужно было забивать. Сила команды дала мне сил активно играть в нападении», – сказал Оланаре.