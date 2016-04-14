«Зенит» отказался продать Витселя за 35 миллионов

Прошедшей зимой «Зенит» имел возможность продать полузащитника Акселя Витселя за 35 миллионов евро, но руководство клуба отказалось от такой сделки.

«Были разговоры о сумме 30-35 млн евро, мы отказались. «Милан» не выходил на «Зенит» по возможному приобретению Витселя. Летом была попытка со стороны другого итальянского клуба приобрести футболиста, но она не увенчалась успехом.

Клуб объяснил агенту Витселя, что хочет продлить контракт с футболистом. Витсель не может стоить условную сумму денег вроде 16-25 млн евро.

У него такие же, как и у Халка отступные – 100 млн евро. Но это сумма отступных. Есть адекватные деньги. Мы посмотрим, какая будет ситуация, какой клуб, какие деньги, сразу ли заплатят», – рассказал генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.