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«Зенит» отказался продать Витселя за 35 миллионов

14 апреля 2016, 18:22
24

Прошедшей зимой «Зенит» имел возможность продать полузащитника Акселя Витселя за 35 миллионов евро, но руководство клуба отказалось от такой сделки.

«Были разговоры о сумме 30-35 млн евро, мы отказались. «Милан» не выходил на «Зенит» по возможному приобретению Витселя. Летом была попытка со стороны другого итальянского клуба приобрести футболиста, но она не увенчалась успехом.

Клуб объяснил агенту Витселя, что хочет продлить контракт с футболистом. Витсель не может стоить условную сумму денег вроде 16-25 млн евро.

У него такие же, как и у Халка отступные – 100 млн евро. Но это сумма отступных. Есть адекватные деньги. Мы посмотрим, какая будет ситуация, какой клуб, какие деньги, сразу ли заплатят», – рассказал генеральный директор «Зенита» Максим Митрофанов.

Источник: ТАСС
Россия. Премьер-лига Трансферы Зенит Милан Халк Витсель Аксель Митрофанов Максим
Комментарии (24)
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DmitriM
1460649433
100 лямов, уйдет свободным агентом в следующем сезоне...
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кто там
1460650110
ахах) красава кудрявый кинет бомжей)
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ALeX-161-rus
1460652712
Время идёт и контракт тоже не вечный.... Хотя если Витсель со сборной на евро выстрелят, можно будет хорошо продать.. Главное не затягивать, а то бесплатно уйдёт))
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андрей андреев
1460654695
Газпрому пофиг. 35 туда-35 сюда какая разница, жируйте на народные деньги
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DblMok3
1460656402
35 нормальная цена. Я предполагаю, что продав Витселя за 35 уже второго такого не купить - это есть одна из причин.
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dundars
1460656603
Форум о договорных матчах dogz.tibidohs.ru
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kupryaev
1460660739
больше таких предложений не будет))
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psyoneek21074
1460662542
да надо было уже
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max81
1460664404
он не стоит таких денег максмум 15
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DIDI 23
1460667870
Маловато будет.
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