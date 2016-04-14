В сборную УЕФА вошли четверо игроков «Атлетико»

В УЕФА составили символическую сборную прошедшей недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Интересно, что в нее вошли сразу четыре игрока «Атлетико», который выбил из розыгрыша турнира «Барселону».
Сборная прошедшей недели выглядит следующим образом:
Филипе Луис («Атлетико»),
Диего Годин («Атлетико»),
Николас Отаменди («Манчестер Сити»),
Каземиро («Реал»),
Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»),
Сауль Ньигес («Атлетико»),
Криштиану Роналду («Реал»),
Антуан Гризманн («Атлетико»).
Источник: УЕФА