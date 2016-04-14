В сборную УЕФА вошли четверо игроков «Атлетико»

В УЕФА составили символическую сборную прошедшей недели по итогам ответных матчей 1/4 финала Лиги чемпионов. Интересно, что в нее вошли сразу четыре игрока «Атлетико», который выбил из розыгрыша турнира «Барселону».

Сборная прошедшей недели выглядит следующим образом:

Джо Харт («Манчестер Сити»),

Филипе Луис («Атлетико»),

Диего Годин («Атлетико»),

Николас Отаменди («Манчестер Сити»),

Даниэль Карвахаль («Реал»),

Каземиро («Реал»),

Кевин де Брюйне («Манчестер Сити»),

Артуро Видаль («Бавария»),

Сауль Ньигес («Атлетико»),

Криштиану Роналду («Реал»),

Антуан Гризманн («Атлетико»).