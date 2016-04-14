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    Оганесян: «Хенти пока тяжело, но в «Локомотиве» в него верят»

    Тренер «Локомотива» Саркис Оганесян рассказал о травмированных игроках, которые могут пропустить предстоящий важный матч против ЦСКА.

    «Конечно, матч с ЦСКА очень важен. Хочется порадовать болельщиков. Тем более мы можем сократить отставание от ЦСКА. К игре готовятся все, кроме Шишкина, Григорьева и Майкона. Плюс небольшое повреждение у Пейчиновича. Но до матча есть еще время, посмотрим на состояние Неманьи. Да, Хенти пока тяжело. Но мы верим в него. Надеемся, скоро он забьет», – сказал Оганесян.

    Матч 24-го тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – ЦСКА состоится в субботу, 16 апреля, в 17:00 по московскому времени.

    Источник: Чемпионат.ком

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    14.04.2016 13:31
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +128

      Arhadiavol 14 апреля 2016, 18:31

      у него столько моментов, а он их запарывает( жаль

      0
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    • ...
      Рейтинг: +33709

      zra78 14 апреля 2016, 16:56

      Удачи ЛОКО!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2638

      ljrljr0505 14 апреля 2016, 14:04

      удачи, с ЦСКА!

      -1
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