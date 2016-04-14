Петраков: «Проходных игр у «Томи» не будет»

Новый главный тренер «Томи» Валерий Петраков, который сменил на этом посту Валерия Непомнящего, рассчитывает в кратчайшие сроки найти подход к игрокам команды.

«Я надеюсь, что я найду к ребятам подход, сумею им объяснить, что я от них хочу, они взрослые люди, они поймут, что нужно делать, чтобы выполнить задачу… Проходных игр не будет, готовьтесь», – сказал Петраков.

В текущем сезоне «Томь» после 31 тура занимает третье место в турнирной таблице ФНЛ, имея на своем счету 59 очков. Отставание от лидирующего оренбургского «Газовика» составляет 14 очков.