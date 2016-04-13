Петраков сменил Непомнящего на посту наставника «Томи»

так вроде и так в лидерах идут, хотя последние матчи да, слили, теперь уже в зоне стыковых матчей... Удаче соседям, не у нас, так пусть хоть у томичей будет ПЛ!
Руководство «Томи» официально объявило о перестановках в тренерском штабе. Вместо ушедшего сегодня в отставку Валерия Непомнящего пост наставника томской команды занял Валерий Петраков, ранее работавший в московском «Торпедо».
Президент «Томи» Сергей Жвачкин выразил надежду, что новый наставник сможет вывести клуб в Премьер-лигу.
«В начале 2000-х Валерий Юрьевич уже сделал из «Томи» – середнячка первого дивизиона – лидера чемпионата. Уверен, что сделает и сейчас», – сказал Жвачкин.