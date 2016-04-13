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    Петраков сменил Непомнящего на посту наставника «Томи»

    Руководство «Томи» официально объявило о перестановках в тренерском штабе. Вместо ушедшего сегодня в отставку Валерия Непомнящего пост наставника томской команды занял Валерий Петраков, ранее работавший в московском «Торпедо».

    Президент «Томи» Сергей Жвачкин выразил надежду, что новый наставник сможет вывести клуб в Премьер-лигу.

    «В начале 2000-х Валерий Юрьевич уже сделал из «Томи» – середнячка первого дивизиона – лидера чемпионата. Уверен, что сделает и сейчас», – сказал Жвачкин.

    Источник: ФК «Томь»

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    13.04.2016 16:52
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 19 апреля 2016, 08:20

      так вроде и так в лидерах идут, хотя последние матчи да, слили, теперь уже в зоне стыковых матчей... Удаче соседям, не у нас, так пусть хоть у томичей будет ПЛ!

      0
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      Рейтинг: +2591

      Ral13 13 апреля 2016, 19:49

      Ну так удачи Валерий Юрьевичу.

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      Рейтинг: +17

      kex7 13 апреля 2016, 19:35

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