Халк в этом сезоне намерен выиграть чемпионат и Кубок России

Нападающий «Зенита» и сборной Бразилии Халк рассказал о своих задачах на оставшуюся часть сезона.

– Неделя в российском и европейском футболе была результативной. Федор Смолов сделал покер в премьер-лиге, Криштиану Роналду отправил три мяча в ворота «Вольфсбурга». Вы не забивали более двух голов за игру уже два года – с апреля 2014-го, когда трижды огорчили «Краснодар». Не пора ли прервать эту паузу?

– Конечно, хотелось бы! Но это непросто. Меня достаточно плотно опекают, поэтому не всегда удается завершить голевые моменты. Так что в этом сезоне я часто отдаю голевые передачи. У нас еще семь встреч впереди, так что все может быть. Но главное – это выиграть все эти матчи, даже если я не забью ни разу.

– Чего вы сейчас хотите больше всего? Какие у вас цели на финиш сезона – титул в чемпионате, звание лучшего бомбардира или Кубок России?

– Все, что вы перечислили, и есть мои цели. Все еще возможно, поэтому мы будем бороться, и я сделаю все, что от меня зависит.