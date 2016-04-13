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  • Маркевич уйдет из «Днепра», если клуб не попадет в еврокубки

Маркевич уйдет из «Днепра», если клуб не попадет в еврокубки

13 апреля 2016, 15:41

Главный тренер «Днепра» Мирон Маркевич выразил надежду, что его команде удастся попасть в еврокубки по итогам нынешнего сезона. Напомним, что в настоящий момент днепропетровский клуб находится на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата Украины.

«Нужно достойно закончить сезон. Хотя, конечно, если у клуба не будет еврокубков, то не вижу смысла здесь оставаться. Жалко команду, которая потом и кровью добывала результат. И вообще, это ведь не сельский коллектив, который сегодня есть, а завтра его нет.

«Днепр» – это бренд, финалист последнего розыгрыша Лиги Европы, я даже не представляю, что с этой командой может что-то случиться. Будем ждать лета, возможно, тогда что-нибудь прояснится. И хочется верить, что новости будут положительные», – цитирует Маркевича украинский портал «Футбольный клуб».

Источник: Бомбардир.ру
Украина. Премьер-Лига Днепр Маркевич Мирон
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