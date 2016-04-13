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  • Гилерме: «Армия в России? Насколько я знаю, мне нельзя служить»

Гилерме: «Армия в России? Насколько я знаю, мне нельзя служить»

13 апреля 2016, 12:53
15

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме дал понять, что в случае необходимости готов пройти службу в российской армии.

«Готов ли я отслужить в Вооруженных силах РФ? Насколько я знаю, мне нельзя: мне 30 лет и у меня двое детей. Я даже в Бразилии не был военнообязанным, потому что играл в футбол. Но если было бы нужно — отслужил бы и в России.

Кстати, у меня есть русский друг-дипломат, который работает в Бразилии. Ему каждый день приходит много писем от бразильцев, желающих вступить в ряды российской армии», – сказал Гилерме.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Локомотив Россия Гилерме
Комментарии (15)
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Parham
1460541474
СЛУЖИ РОССИИ!!!
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APchelov
1460545463
Сачок!
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sergey_86-76
1460545910
ПОСЛУЖИ РОССИИ, ВЫБЕЙ ИЗ СОСТАВА СБОРНОЙ АКИНФЕЕВА.
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multiscan
1460548145
А чего он заволновался? Призыв у нас до 27 лет,кажется, а контракт - дело добровольное. Так что, его можно понять однозначно - приехал в Россию, чтобы "откосить" от армии в Бразилии!
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kykyi
1460550560
"На учет возмусь, а воевать, шиш с маслом." М. А. Булгаков
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Ronni_10
1460553125
Интересно, однако, че это бразильцам хочется в российской армии послужить? В своей что ли "неслужится")))
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nim-
1460553768
Да даже русские не хотят служить в ВС РФ, а бразильцы-то куда?
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ivan199103
1460560165
Легко говорить когда ты уже не годен
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андрей андреев
1460560569
-много писем от бразильцев, желающих вступить в ряды российской армии» Интересно за сколько можно продать страну бразильцам,что бы они за нас служили,играли и работали?А мы на эти деньги поедем на карнавал в Рио в белых штанах)))
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kidd-75
1460613470
Да педик потому что....
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