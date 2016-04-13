Гилерме: «Армия в России? Насколько я знаю, мне нельзя служить»

Голкипер «Локомотива» и сборной России Гилерме дал понять, что в случае необходимости готов пройти службу в российской армии.

«Готов ли я отслужить в Вооруженных силах РФ? Насколько я знаю, мне нельзя: мне 30 лет и у меня двое детей. Я даже в Бразилии не был военнообязанным, потому что играл в футбол. Но если было бы нужно — отслужил бы и в России.

Кстати, у меня есть русский друг-дипломат, который работает в Бразилии. Ему каждый день приходит много писем от бразильцев, желающих вступить в ряды российской армии», – сказал Гилерме.